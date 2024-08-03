Семья Джигана арендовала половину острова на Мальдивах

С большим размахом семья рэпера отметила день рождения своего главы. Джиган с супругой и детьми прилетел на Мальдивы, чтобы отметить праздник.

Оксана заранее заказала масштабное событие - арендовала для мужа половину острова: у семьи был собственный пляж, ресторан, яхта, катамараны, музыка и другие развлечения. Кадры с праздника музыкант выложил в микроблоге. Об этом сообщает портал vokrug.tv.

«С днем рождения, Карочка! Сегодня мы 15-й раз отмечаем твой день рождения вместе. За эти 15 лет нас стало сильно больше. Самое большое счастье в жизни — встречать свой день рождения в кругу семьи, в объятиях своих детей и любимых. Сегодня, как и все 15 лет, именно так», - подписала видеоролик Самойлова.



Джиган растрогался, увидев масштаб торжества. Когда он шел по красной дорожке под руку с Оксаной, то, не в силах сдержать эмоций, поцеловал жену, а потом поднял и закружил в танце.