PinkPantheress отменила концерты 2024 года, чтобы сосредоточиться на здоровье

Британская поп-певица PinkPantheress объявила об отмене всех концертных дат 2024 года. Причиной этого решения стало ухудшение здоровья артистки. В этом году у нее было запланировано несколько шоу на разогреве Оливии Родриго и Coldplay.

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Пока неизвестно, кто займет место Виктории (настоящее имя PinkPantheress) на этих концертах. Артистка поблагодарила свою команду и Оливию «за возможность сыграть потрясающие шоу» и выразила надежду, что ей удастся воссоединиться с поклонниками, когда она будет вновь здорова. Никаких комментариев о премьере ее лонгплея Heaven Knows, выход которого запланирован на 10 ноября, пока не последовало.

Ранее стало известно, что рок-группа Aerosmith прекращает гастрольную деятельность по причине ухудшения здоровья фронтмена Стивена Тайлера.