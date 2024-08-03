Бутман: «Я не  выступаю против других стран»

Игорь Бутман объяснил, что он поддерживает свою страну. Но при этом он не выступает против других стран и тех персоналий, которые готовы искать разумные решения для прекращения военного конфликта. В беседе с корреспондентом РИА Новости народный артист РФ заявил:

«У меня своя четкая, твердая позиция, которая выражена в том, что, и все, что делает наш президент Владимир Путин, я поддерживаю. Это вызывает раздражение наших противников. Если я поддерживаю президента, это не значит, что я выступаю против других стран. Я не выступаю против других стран, против людей, против тех, кто может через диалог найти верные и правильные решения для прекращения конфликта».



Также джазмен сказал, что в России всегда рады артистам с независимой позицией. Такие люди – просто музыканты, которые дарят людям радость от своего творчества. Если же артист публично выступает против России, то его в нашей стране не ждут.

Игорь Бутман — народный артист РФ (2011), лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2003 года.