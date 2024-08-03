Принса посмертно ввели в Зал славы авторов песен

Американский поп-певец Принс, скончавшийся весной 2016 года, был введен в Зал славы авторов песен в родном для музыканта Миннеаполисе. На церемонии, прошедшей 27 июля, присутствовала сестра покойного артиста Шерон Нельсон.

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Приняв награду из рук Гилберта Дэвидсона, работавшего с Принсом, женщина заявила, что именно об этом всегда мечтал ее брат. Как цитирует NME, Шерон подчеркнула, что музыкант хотел, чтобы его запомнили как «талантливого автора песен». Любопытно, что дата проведения церемонии совпала с сороковой годовщиной со дня премьеры фильма «Пурпурный дождь» (1984).

В июне этого года стало известно, что у Принса появится собственная звезда на «Аллее славы». Помимо музыканта, аналогичной чести были удостоены Depeche Mode, Green Day, Баста Раймс и другие.