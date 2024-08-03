Вайкуле рассказала о периоде, когда «ненавидела всех»

Лайме Вайкуле в 90-х годах поставили страшный диагноз — рак груди. Певица в беседе с латвийскими журналистами призналась, что очень тяжело восприняла эту новость. Как пишет СтарХит, она буквально «возненавидела» всех людей из-за того, что болезнь выбрала именно ее.

«Во время того, когда я осталась одна на краю пропасти, я ненавидела всех. У меня был период, когда я просто ненавидела людей! А потому что думала: „Почему я?! Почему?!“» — рассказала исполнительница.



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Помог восстановить мир в душе Вайкуле священнослужитель, который назвал произошедшее с ней «испытанием».

«Священник сказал: „Лайма, это было испытание. Ты прошла этот уровень. Поверь мне, многие остаются в том состоянии“», - отметила Вайкуле.



СМИ писали, что в 2022 году был рецидив болезни. Медики смогли помочь певице.

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать на косметическом бизнесе в России. Об этом стало известно Life. Российский филиал латвийской компании певицы Laimalux продолжает работать в России и приносит артистке большую часть прибыли. По данным Life, учредителями ООО «Лайма-люкс рус» являются латвийская фирма Laimalukss SIA и российский бизнесмен Шираз Мамедов.

Несмотря на информацию от 2022-го о полном уходе латвийской компании Вайкуле из России, в ЕГРЮЛ указано, что артистке по-прежнему принадлежит 49 процентов бизнеса. Мамедов при этом владеет 51 процентом.