Барабанщик The 1975 Джордж Дэниэл выпустил первый сольный сингл

Ударник британской инди-рок-группы The 1975 Джордж Дэниэл поделился дебютным сольным треком Screen Cleaner. Релиз состоялся на молодом лейбле dh2, которым управляет сам артист.

Инструментальная электронная композиция наполнена вокальными семплами в обрамлении хай-хэтов и синтезаторов. Screen Cleaner записан при участии певицы Tove Lo и музыканта, диджея TimFromTheHouse.

Недавно невеста Дэниэла, исполнительница Charli XCX, представила альбом BRAT, где Джордж указан среди соавторов.

Тем временем фронтмен The 1975 Мэттью Хили заявил, что коллектив уже пишет новую пластинку. Их предыдущий лонгплей Being Funny in a Foreign Language увидел свет в 2022-м.