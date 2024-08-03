Shaman объяснил, чему обязан успехами в карьере

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, в конце июля получил звание заслуженного артиста. На VK Fest 2024 в беседе с журналистом 5 Канала певец рассказал, что помогло ему получить народное признание.

«Одержимость, упорство. Потому что это вот то слово, которое меня реально характеризует», - констатировал он.



По мнению Дронова, человек, посвятивший себя достижению цели, обязательно будет победителем.

«Поэтому, работайте, братья», — резюмировал он.



Недавно Ярослав Дронов провел митинг-концерт у американского посольства в Москве в ответ на блокировку YouTube-аккаунтов российских знаменитостей. Напротив посольства установили сцену и экран, на месте дежурили сотрудники полиции. К вечеру у здания собрались люди в одежде с символикой певца, российскими флагами и георгиевскими лентами.