Гузеева показала любимого человека

У Ларисы Гузеевой есть недвижимость в Болгарии. Еще в 2012 году она купила себе апартаменты в ЖК на берегу моря, и с той поры использует их в качестве «дальней дачи». Этим летом телеведущая также отдыхает на море. Правда особых подробностей в личном блоге она не выкладывала, ограничившись фотографией красивого заката.

Но накануне к Ларисе прилетел ее давний друг, 56-летний актер Эвклид Кюрдзидис. Об этом пишет портал thevoicemag.ru

© Instagram*

Гузеева запечатлела момент их встречи в кафе на видео.

«Друзья мои, я вот уже месяц в Болгарии... Ой, кто это сидит такой красивый? А это мой любимый Эвклид!» - представила она актера подписчикам.



В конце мая коллеги по программе «Давай поженимся!» подарили телеведущей в день 65-летия переноску Louis Vuitton для ее собаки Жужи стоимостью около 300 тысяч рублей. Увидев презент, актриса прослезилась, о чем сообщила в своем блоге. Сотрудницы признались, что привезли брендовую сумку из Милана.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.