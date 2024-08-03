На Степаненко подали в суд из-за наследства

Наталья Магола, подруга Елены Степаненко, умерла в 2022-м году от онкологии. Свое имущество – две квартиры и парковочное место в Сочи, и коллекцию антикварных изделий Наталья завещала юмористке.

Однако родственницы покойной подали в суд – они пытаются оспорить завещание. Так, сестра Натальи Лариса Магола считает, следовало бы отдать имущество умершей сестры церкви, а не постороннему человеку.

А вот друзья умершей распоряжением женщины не удивлены. У Натальи были плохие отношения с родственницами. И она предвидела, что сестра захочет отдать ее имущество церкви. Поэтому она предпочла переписать все на подругу.

Как информирует «Комсомольская Правда», суд назначил экспертизу завещания. Документ будет проверен на подлинность.

Сама Степаненко на контакт с противоборствующей стороной не выходит и ситуацию не комментирует.

СМИ пишут, что что стоимость наследства в сумме в сумме составляет 70 миллионов.