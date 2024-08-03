Примадонна российской эстрады Алла Пугачева перенесла операцию перед поездкой в Юрмалу. Об этом заявила пластический хирург Мадина Байрамукова.

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— Мы были правы, когда предполагали, что где-то полгода назад она сделала пластику. И она прикрывает рубцы наверняка. В ее возрасте уже с таким количеством вмешательств не очень хорошо проходило заживление. Присутствуют видимые рубцы на лице, — сообщила специалист.



По ее словам, помимо ринопластики, исполнительница сделала еще и подтяжку лица. У Пугачевой присутствуют блефаропластика век и одна круговая подтяжка, передает kp.ru.

Ранее телеведущая Ирина Ортман назвала Аллу Пугачеву «хорошей ресторанной певицей» и заявила, что никогда не понимала, почему артистка носит статус Примадонны российской эстрады.

В рамках интервью с журналистом Марком-Анатолием Эйном Пугачева назвала условие ее возвращения на сцену.

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за певицу после новости о том, что ее хотят внести в список иностранных агентов. По словам тренера, Примадонна «представляет нашу страну с большим достоинством».