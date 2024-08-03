Группа Aerosmith объявила о прекращении концертной деятельности

Американская рок-группа Aerosmith, выступающая с 70-х, объявила о полном прекращении концертной деятельности. Одной из причин стало то, что фронтмен Стивен Тайлер серьезно травмировал свои связки в сентябре 2023-го и теперь не может петь как прежде.

Как сообщалось раньше, врачи диагностировали у солиста перелом гортани. После этого несчастья несколько дат были перенесены на 2024 год, но вернуться на сцену группе так и не довелось. Как цитирует Billboard, музыканты поблагодарили поклонников за годы поддержки и пообещали вернуть деньги за все проданные билеты.

Стивен Тайлер собрал Aerosmith в 1970 году. За полвека творческой карьеры коллектив выпустил 15 студийных альбомов, последний из которых увидел свет в 2012-м. В 2017 году Aerosmith отправились в прощальный тур, который не смог состояться из-за пандемии и других факторов.

В 2023-м коллектив повторно анонсировал свое финальное турне Peace Out. Гастроли начались в начале сентября, но вскоре были преждевременно завершены.