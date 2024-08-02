Дава обратился к фанатам во время отдыха с возлюбленной

Блогер Дава (Давид Манукян) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделился снимками с отдыха на вилле в Турции. На кадрах молодой человек обнимается с девушкой, чье лицо скрыто. Комментируя снимки, он сообщил, что «его заставили». Поклонники в комментариях предположили, что это певица Мари Краймбрери, и удивились, зачем Дава скрыл ее лицо.

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Меня заставили. Помогите выбрать лучшие фотки. Очень крутая вилла, наконец-то смогли отдохнуть и восстановиться, — прокомментировал публикацию Дава.



Ранее Дава рассказал, что хочет стать отцом и мечтает о двух дочках и сыне. По его словам, девочкам он уже придумал имена Ева и Николь. Артист признался, что у него уже строится квартира с двумя детскими комнатами. На вопрос, насколько твердо он стоит на ногах в финансовом плане, Дава ответил, что чувствует себя очень уверенно.

Блогер также отметил, что не хотел бы постоянно пропадать на работе, оставляя детей одних дома. По его словам, именно поэтому он пока не стал папой.

До этого стало известно, что Дава исполнил главную мужскую роль в новой комедии «Не одна дома» с Равшаной Курковой. Фильм вышел в российский прокат 11 июля. Дава сыграл мужа Курковой и по совместительству предпринимателя — отца подростка.