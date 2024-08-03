«Попала в сети»: продюсер объяснил, чем Нетребко не угодила Украине

В ситуации с «отменой» на Украине оперной певицы Анной Нетребко ключевую роль сыграло недоверие к ней, вызванное ее критикой в адрес России, хотя именно в этой стране она сделала свое имя, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, для Запада и Украины она всегда будет оставаться русской, и угодила именно в эту ловушку.

Думаю, здесь сыграло не то, что Нетребко критиковала Россию, а недоверие к ней, что она сделала имя в России, при этом не солидарна с нашей страной. Второй момент — ее происхождение — она родилась, насколько я помню, в Краснодаре, гражданка России. Для Запада она навсегда останется русской. Поэтому Украина таким образом относится ко всему, что связано с Россией. В эти сети попала Нетребко, — пояснил Рудченко.



Продюсер отметил, что подобные ситуации, когда публичные и всемирно известные личности выступают против России, заставляет задумываться очень многих. Заявление собеседника NEWS.ru прозвучало на фоне призыва главы офиса президента Украины Андрея Ермака о недопустимости концертов Нетребко в Европе.

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Ранее Андрей Ермак заявил, что в нынешних условиях нужно сделать так, чтобы у российских деятелей не было возможности зарабатывать в «цивилизованном мире». Он добавил, что речь в том числе идет о Нетребко, которая не должна выступать в Европе.