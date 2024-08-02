Девушка Моргенштерна ужаснула поклонников фото с сыпью

Девушка Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Лиза Василенко напугала поклонников своей новой фотографией. На снимке, опубликованном в Instagram (деятельность в РФ запрещена), она показала сыпь на своем теле и лице. Девушка заплаканная и объяснять, что именно произошло – не стала.

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С этими болячками нет времени на инсту, извините, – написала Лиза.



© Соцсети

О романе Моргенштерна и Василенко стало известно летом 2023 года. До этого Алишер был женат на Диларе Зинатуллиной. С Лизой Василенко они познакомились в Дубае.

До этого сообщалось, что Алишер Моргенштерн может лишиться гражданства Израиля из-за того, что после получения паспорта не встал на воинский учет. Российский музыкант обманул местные власти, не желая идти на службу в ЦАХАЛ, а также провел в стране всего пару дней, хотя указал в документах, что постоянно проживает в городе Гиватаиме.

До этого появилась информация, что рэпер Илья Бланко попал в аварию в центре Москвы. Инцидент произошел на Берсеневской набережной. Музыкант ехал на «Майбахе» вместе с подругой, когда в них сзади на полной скорости врезалось авто каршеринга. Виновник аварии сначала уехал, но позже вернулся. Певца и девушку госпитализировали.