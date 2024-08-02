41-летняя Сати Казанова рассекретила пол первенца

О своем положении Сати Казанова объявила пару месяцев назад — артистка сразу призналась, что беременность стала для нее долгожданной. Сейчас роды, судя по размеру живота певицы, не за горами, однако узнать пол ребенка они с мужем Стефано Тиоццо решили только сейчас.

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Вчера будущие родители устроили гендер-пати в тихом семейном кругу. Супруги арендовали столик в ресторане и заказали торт, цвет начинки которого и раскрыл главную тайну. А уже сегодня Сати объявила пол малыша и своим подписчикам: у нее родится дочь!

Оказалось, что новость для певицы большим сюрпризом не стала. Артистка догадывалась об этом, поскольку о беременности узнала в день чествования Богини Сарасвати, а гендер-пати состоялась в день явления Богородицы в Фатиме.

При этом до беременности Сати видела себя матерью сына. Но, узнав о положении, по словам певицы, она стала «пустой в отношении идеи или желания половой принадлежности ребенка».

«Кого бы ни дал господь — все есть благословение», — написала она.



Что ж, желаем артистке легких оставшихся месяцев беременности и беречь себя. Еще контента с больничной койки мы не выдержим!

* Запрещен в РФ.