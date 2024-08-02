Стало известно, сколько Кети Топурия заплатила за роды

Солистка A'Studio, певица Кети Топурия раскрыла больницу и врача, услугами которых воспользовалась на родах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Певица Кети Топурия предпочла для родов одну из лучших больниц Москвы «Лапино». Роды у нее принимала врач Юлия Маркова. Согласно данным на официальном сайте, весь процесс обошелся певице в более 1 миллиона рублей.

Кети Топурия в третий раз стала матерью 31 июля. У нее родилась дочь, которую назвали Николь. Артистка родила дочь от бизнесмена Льва Деньгова. Для пары этот ребенок стал вторым, супруги также растят трехлетнего Адама.

Топурия отмечала, что познакомилась с предпринимателем благодаря его сыну от первого брака. Леонид после выступления звезды захотел с ней сфотографироваться, и вместе с отцом мальчик пришел к ней в гримерку. Деньгов взял у солистки группы A'Studio телефон, а позже пригласил ее на свидание, и так завязался их роман. У бизнесмена также есть дочь Шошана, и он принимает активное участие в ее воспитании.

Певица от предыдущего брака с бизнесменом Львом Гейхманом растит дочь Оливию. Артистка говорила в интервью, что первое время девочка не воспринимала отчима всерьез и не реагировала на его замечания, но мужчина смог найти подход к ней. Супруг артистки разговаривал с Оливией как со взрослым человеком и вскоре стал ее лучшим другом. По мнению знаменитости, у дочери появился новый авторитет, и своего отчима она слушается больше, чем других членов семьи.