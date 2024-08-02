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Новая прическа Лепса рассмешила поклонников

62-летний Григорий Лепс сделал молодежную стрижку и удивил своих поклонников. В новой публикации в его Instagram* (деятельность в РФ запрещена) можно увидеть, что артист выбрил часть головы, оставив волосы только наверху.

Новая прическа Лепса рассмешила поклонников
© РИА Новости

Поклонники разделились на два лагеря. Одни удивились, как Лепс мог решиться на такую стрижку, ведь она ему совершенно не идет и выглядит он смешно. Они также посоветовали артисту поменять парикмахера. Другие, наоборот, считают, что с новой стрижкой он выглядит отдохнувшим, свежим и бодрым. Кто-то предположил, что к изменению во внешности Лепса причастна его возлюбленная 18-летняя Аврора Киба.

Недавно Лепс сфотографировался с Авророй на отдыхе в Турции. Исполнитель опубликовал снимок в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) и заявил, что у него все хорошо. Впервые певец вышел на публику с избранницей на ПМЭФ. Позже Киба выложила в личный блог фотографию подарка от Лепса — кольца с бриллиантом.

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Ранее стало известно, что российская певица Кети Топурия стала многодетной матерью. Она публично сообщила эту новость и опубликовала фото младенца в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Девочку назвали Николь.

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Григорий Лепс