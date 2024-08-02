Новая прическа Лепса рассмешила поклонников

62-летний Григорий Лепс сделал молодежную стрижку и удивил своих поклонников. В новой публикации в его Instagram* (деятельность в РФ запрещена) можно увидеть, что артист выбрил часть головы, оставив волосы только наверху.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни удивились, как Лепс мог решиться на такую стрижку, ведь она ему совершенно не идет и выглядит он смешно. Они также посоветовали артисту поменять парикмахера. Другие, наоборот, считают, что с новой стрижкой он выглядит отдохнувшим, свежим и бодрым. Кто-то предположил, что к изменению во внешности Лепса причастна его возлюбленная 18-летняя Аврора Киба.

Недавно Лепс сфотографировался с Авророй на отдыхе в Турции. Исполнитель опубликовал снимок в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) и заявил, что у него все хорошо. Впервые певец вышел на публику с избранницей на ПМЭФ. Позже Киба выложила в личный блог фотографию подарка от Лепса — кольца с бриллиантом.

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Ранее стало известно, что российская певица Кети Топурия стала многодетной матерью. Она публично сообщила эту новость и опубликовала фото младенца в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Девочку назвали Николь.