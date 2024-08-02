Бородина впервые заговорила о новом романе

Телеведущая Ксения Бородина в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) впервые высказалась о новом романе после публикации серии снимков в обнимку с незнакомцем. Она пояснила: несмотря на то, что ранее уверяла — счастье любит тишину, теперь испытывает желание делиться своими чувствами. Бородина добавила: она может позволить себе делать, что хочет, так как свободна.

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Знаете, что такое свобода? Это когда нет рамок. Когда тебе больно, ты закрываешься и не впускаешь никого в свою жизнь. Иногда тебе хочется молчать и долго молчать, а иногда — кричать. И вот все это я могу себе позволить, это и называется свобода. Мне все равно, кто что скажет, и как оценит, я просто живу и делаю, что хочу. Счастье любило тишину, — пояснила Бородина.



Ранее Бородина опубликовала фотографию с новым возлюбленным. Снимок был сделан в лифте. На нем звезду обнимает неизвестный, лица которого не видно. Пост Бородина сопроводила эмодзи обнимающихся людей. Следом она опубликовала видео из машины, где подпевает под трек рэпера Басты «ЧК (Чистый Кайф)».

После Бородина продолжила интриговать подписчиков фотографиями с новым любовником. Лицо мужчины при этом она до сих пор скрывает, а имя не называет. На последних фото телеведущая показала их романтический ужин. Звезда была одета в красное платье из струящейся ткани. На ее ноге — мужская рука. На другом фото видны вино, нарезка, хлеб на столе.