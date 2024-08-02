Мэйби Бэйби и Kill Eva выпустили трек Popstars и клип на него

Поп-артистка Мэйби Бэйби и гиперпоп-певица Kill Eva представили совместную песню Popstars.

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За основу энергичной композиции, спетой от лица самодостаточной девушки, взята сольная работа Kill Eva «Popstars», вышедшая в феврале. В свежем треке переработан инструментал и добавлена партия Мэйби Бэйби.

На песню было снято видео в гламурном стиле нулевых. В нем исполнительницы весело проводят время: танцуют в магазинах, пускают мыльные пузыри, смотрят на рыб в аквариуме и так далее.

Kill Eva приобрела известность в прошлом году после выхода сингла Psycho Dreams, записанного с музыкантом ENCASSATOR.

Мэйби Бэйби в 2022-м выпустила дебютный сольник «МЭЙБИЛЭНД». В 2023-м звезда поделилась вторым альбомом SHAWTY.