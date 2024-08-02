Певица Анастасия жестко высказалась об артистах-предателях

Уехавшим из России артистам, в том числе певицам Алле Пугачевой и Земфире* стоит помнить, что «предательство не ничем». Об этом заявила «Московскому комсомольцу» исполнительница хитов «Королева золотого песка» и «Мамин крестик» Анастасия.

После начала спецоперации на Украине в 2022 году Россию покинули как популярные исполнители, так и актеры, музыканты, писатели и юмористы. В частности, уехала певица Алла Пугачева. Она переехала в Израиль вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным* (включен в реестр физлиц-иноагентов), который выступил с публичным Также уехала за границу и Земфира*. Она выступила с резкой критикой российских властей.

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По мнению Анастасии, личное дело артистов поступать, так как они хотят, однако стоит помнить, что «предательство не оправдывается никогда и ничем».

«Досадно и от того, что их пребывание там очень трепетно некоторыми обсуждается. И нам преподносится чуть ли не как их страдания и отшельничество. Это все так лукаво! Они сами сбежали! Чего их жалеть?» - заметила она.



Артистка также призвала Пугачеву вспомнить, что именно российские зрители «кормили ее столько лет» и она «очень вольготно себя здесь чувствовала».

«Не надо называть свои зрителей – тех, кто тебя, Алла Борисовна, кормил столько лет, рабами и холопами, - призывает исполнительница хита «Королева золотого песка»



*признаны в РФ иноагентами