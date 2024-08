Метал-группа Opeth анонсировала лонгплей The Last Will And Testament

Шведский прогрессив-метал-коллектив Opeth представит 14-ю пластинку The Last Will And Testament 11 октября.

© Звук

Восьмитрековый альбом анонсирован как концептуальный, передает Blabbermouth. По словам лидера команды Микаэля Окерфельдта, главная тема студийника — «семья и внутрисемейные отношения, которые иногда бывают очень сложными и даже трагическими».

Opeth также выпустили первый сингл из релиза — эпическую, насыщенную песню §1.

Ранее дэт-метал-группа Blood Incantation анонсировала четвертый лонгплей Absolute Elsewhere.