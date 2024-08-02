$85.78-0.3392.85-0.66
Почта

Shot: суд удовлетворил иск певицы Казановой за отмену шоу в день траура по "Крокусу"

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск певицы Сати Казановой против организаторов ее несостоявшегося концерта ООО «Сикс». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Сати Казанова отсудила 614 тысяч рублей за отмену шоу в день траура по «Крокусу»
© globallookpress.com

Концерт экс-участницы «Фабрики звезд» должен был пройти в клубе «Баунс» 24 марта. В этот день президент России Владимир Путин объявил общероссийский траур по жертвам теракта в торговом центре «Крокус Сити Холл». Казанова подала иск на юрлицо организаторов ООО «Сикс» с требованием вернуть 614 тысяч рублей за аренду клуба. Артистка уточняла, что возвращение суммы было предусмотрено по условию договора.

Суд признал, что организаторы получили «неосновательное» обогащение, и постановил вернуть артистке всю сумму.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Шоу-бизнес
Сати Казанова
Владимир Путин
Следственный комитет