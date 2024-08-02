Сати Казанова отсудила 600 тыс. после срыва шоу из-за «Крокуса»

Певица Сати Казанова отсудила более 614 тысяч рублей за отмену ее концерта в день траура по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Как сообщает Telegram-канал Shot, суд удовлетворил требования певицы к площадке, которая отказалась возвращать ей деньги за аренду.

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Ранее организаторы концерта Сати заявляли, что певица якобы настаивала на выступлении в клубе «Баунс» 24 марта — тогда в стране действовал общероссийский траур. После отказа она потребовала вернуть ей оплату за аренду помещения. Возвращать деньги исполнительнице отказались, сославшись на то, что концерт не состоялся по независящим от владельцев площадки обстоятельствам.

После этого Казанова назвала клеветой слова о том, что она настаивала на концерте на фоне теракта. Певица заявила, что хочет вернуть деньги в правовом поле. Сегодня Арбитражный суд Москвы признал удержание более полумиллиона рублей «неосновательным» обогащением, постановив вернуть артистке всю сумму.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по безоружным людям в здании, а после устроили пожар. Жертвами происшествия стали 145 человек. По данному делу арестованы 12 обвиняемых: четырем из них предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть людей, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве ему.