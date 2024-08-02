Певец Наджиев заявил о связи Пугачевой с бандитами

Певец Игорь Наджиев заявил в беседе с aif.ru, что у певицы Аллы Пугачевой были связи в криминальном мире.

Наджиев обвинил Пугачеву в том, что та якобы посылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Музыкант уточнил, что знает это из уст самой Валентины. Легкоступовой, которой не стало в 2020 году. Музыкант отметил, что артистка простила Примадонну.

По мнению Наджиева, Пугачева решилась на подобный поступок, так как не терпит конкуренции. Он считает, что сведение счетов было из-за того, что песни «Двое» и «Ты меня не оставляй», изначально написанные для Пугачевой Раймондом Паулсом, были отданы Легкоступовой.

«Помните это знаменитое интервью Пугачевой Урмасу Отту, когда она мимоходом сказала: «Ну сейчас всякие певицы появляются, даже не вспомню имен». Урмас уточнил: «Кроме вас, какие еще певицы?» — «Ой, ну вот эта «Ягода малина», вот она. А, Легкоступова». Такая фальшивая игра...» — заявил певец.



Наджиев также прокомментировал отъезд Пугачевой из России. По его мнению, Примадонна «уничтожила собственное имя» этим поступком.