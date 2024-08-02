Сын Джигарханяна получил пулевое ранение в США

Сын Армена Джигарханяна Степан рассказал, что получил пулевое ранение в Лас-Вегасе. Как сообщает «МК», в мужчину выстрелили дважды из отъезжающей машины.

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По словам Степана, первая пуля пролетела мимо, а вторая попала ему в голову по касательной. Теперь его ждет процесс реабилитации.

«Мне оказали медицинскую помощь, сейчас я нахожусь дома. Жизненно важные центры, к счастью, не задеты», — заключил он.



В соцсетях 58-летний актер выложил снимок последствий стрельбы. На одном из кадров его лицо покрыто запекшейся кровью.

Напомним, что Армен Джигарханян усыновил Степана в 1967 году, когда женился на его матери Татьяне Власовой. С 1989 по 1994 год он проживал в Москве, а вернувшись в Россию несколько лет работал в Московском драмтеатре под руководством приемного отца. Сейчас Джигарханян-младший живет на две страны. Часть времени он проводит в России, а другую – В США.