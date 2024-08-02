Дебютная режиссерская работа Деми Ловато выйдет в сентябре

Первый фильм, снятый американской певицей Деми Ловато, выйдет 17 сентября. Это документальная лента о детской славе под названием Child Star с Дрю Бэрримор, Джоджо Сивой, Кенаном Томпсоном, Кристиной Риччи, Рейвен-Симон и Элисон Стоунер.

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Зрители увидят беседы Деми Ловато со звездами, которым пришлось столкнуться с плюсами и минусами славы с самого детства, сообщает The Hollywood Reporter.

«Я так горжусь тем, что дебютирую в качестве режиссера с этим документальным фильмом, который проливает свет на сложности детской славы — тему, которая очень близка моему сердцу, — отметила артистка. — Я хочу поблагодарить наших актеров за то, что они так уязвимы в своих историях, и наших участников за то, что они поделились своими знаниями, чтобы помочь организовать эти беседы. Я надеюсь, что зрители смогут глубже понять проблемы и трудности, с которыми сталкиваются молодые люди в индустрии, и мы сможем достичь нашей цели — создать более безопасную и благоприятную среду для молодых талантов будущих поколений в сфере развлечений, социальных сетей и за их пределами».



Вторым режиссером проекта выступила Никола Марш, продюсерами — сама Деми, глава студии OBB Media Майкл Д. Рэтнер, снявший документалку о Ловато Demi Lovato: Dancing With The Devil (2021) и другие.

Деми стала популярна еще в ранние годы благодаря сериалам Disney. Свой первый альбом Don't Forget она выпустила, будучи совсем юной: в возрасте 16 лет.