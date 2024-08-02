Победительница «Битвы экстрасенсов» не захотела, чтобы дети переняли ее дар

Победительница 16 сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос призналась в шоу «УТРО.ТНТ», что не хочет, чтобы ее дети переняли ее дар.

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Райдос заявила, что не желает, чтобы ее дети были как-либо связаны с мистическим ремеслом. По мнению ведьмы, ее дело только кажется «легким, классным и увлекательным».

«Есть что-то в этом такое интригующее, но, в действительности, когда ты начинаешь не только этим обладать, но и применять в жизни, не очень понятно, это наказание или, действительно, дар, который ты принял», — поделилась экстрасенс.



Райдос уточнила, что ведет обычный образ жизни – воспитывает детей и ходит на работу. Ее экстрасенсорные практики направлены на защиту самой себя от негативных событий.

«Это важно, потому что, когда я работаю с людьми, да и в целом вообще, я считаю, люди всегда взаимодействуют с другими, и хочешь не хочешь можно получить долю негатива, даже будучи в общественном транспорте», — рассказала ведьма.



«Битва экстрасенсов» — мистическое реалити-шоу, в котором люди, называющие себя колдунами и магами, демонстрируют свои паранормальные способности. С 1 по 7 сезон программу вел актер Михаил Пореченков. С 8 сезона ведущим проекта стал Марат Башаров. Передачу часто критикуют за постановочный характер шоу.