У блогера Анастасии Ивлеевой снова обнаружен долг перед ФНС. Речь идет о сумме в 3,7 млн рублей, передает Shot.

Telegram-канал напомнил о том, что ранее из-за долга в 20 млн рублей у блогера заблокировали счета, арестовали автомобиль Lamborghini, несколько земельных участков и квартиры, а также закрыли выезд из страны. Как отмечается, ведущая полностью погасила задолженность в конце июня. Из-за этого Насте могут заблокировать счет в банке или закрыть выезд из страны.

«Но вот опять. Вчера Ивлеевой выставили новый счет», - говорится в публикации.



Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки»

Ранее канал сообщил, что компанию блогера Насти Ивлеевой «Коленки пчелы» исключили из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Отмечалось, что знаменитость могла вовремя не сдать налоговую отчетность. Компания занимается реализацией чипсов и лимонадов. По данным канала, официально «Коленки пчелы» вышли из реестра МСП 10 июля, пробыв в нем 3 и года и 4 месяца.

До этого Анастасия Ивлеева оказалась в центре скандала после того, как 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» провела «голую» вечеринку, в которой приняли участие звезды шоу-бизнеса.