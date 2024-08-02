«Получил пулю в голову»: на сына Армена Джигарханяна напали в Лас-Вегасе

58-летний сын Армена Джигарханяна заявил, что получил пулю в голову в Лас-Вегасе. Степан рассказал о происшествии в соцсети.

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В личном блоге сын Армена опубликовал кадры, на которых продемонстрировал увечья. На одном из снимков заметны его разбитая бровь и фингал под глазом. Степан заявил, что в него стреляли. При этом мужчина не стал раскрывать подробностей нападения.

«Прибыл домой в Лас-Вегас и получил пулю в голову. Жизненно важных центров не задето», — высказался Степан.



Отметим, что сын Армена уже давно переехал в США, где ведет уединенный образ жизни.

Ранее сообщалось, что сын Джигарханяна стал профессиональным игроком в США и выиграл $100 тысяч. Подробности читайте в этой новости.

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