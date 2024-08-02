53-летняя ведущая в откровенном купальнике позагорала у бассейна

Британская ведущая Аманда Холден в откровенном бикини позагорала у бассейна. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ).

© @noholdenback

53-летняя знаменитость поделилась видео с отдыха на острове Корфу, Греция. Так, на размещенных кадрах Холден предстала в раздельном купальнике черного цвета от бренда Elizabeth Hurley Beach, создательницей которого является актриса Элизабет Херли. Видно, что бюстгальтер и плавки оформлены золотистыми цепями.

Кроме того, звезда примерила черные солнцезащитные очки, а в качестве украшений выбрала золотые браслеты и длинную цепь с кулоном.

В июне сообщалось, что Аманда Холден прогулялась по улице в прозрачной юбке.

*соцсеть запрещена в РФ.