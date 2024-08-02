«Обезумевший» Брэд Питт вне себя из-за ДТП, в котором разбился его сын

Американский актер Брэд Питт «обезумел» из-за ДТП, в котором пострадал его 20-летний приемный сын Пакс, пишет Daily Mail. По данным издания, артист не смог дозвониться до молодого человека в больнице после того, как тот разбился, врезавшись на электровелосипеде в автомобиль. Сообщается, что в настоящий момент рядом с Паксом в больнице находится его мать актриса Анджелина Джоли. Медики позозревали у сына актеров кровоизлияние в мозг, отмечает издание.

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Брэд обезумел от бессилия и переживаний, потому что не смог поговорить со своим сыном Паксом, который находится в больнице после того, как врезался на велосипеде в заднее сиденье машины в Лос-Анджелесе. Пакс был без шлема, когда его электрический велосипед столкнулся с машиной, остановившейся на красный свет на бульваре Лос-Фелис, что подтвердило полицейское управление Лос-Анджелеса, — сообщает СМИ.

По данным издания, после аварии Пакс жаловался на боль в голове и бедре. Прибывшие на место полиция и парамедики забеспокоились, что у него произошло кровоизлияние в мозг, поэтому срочно доставили его в больницу, отмечается в публикации. Также сообщается, что водитель автомобиля вышел из машины и находился рядом с раненым Паксом до прибытия полиции и медиков.

Ранее Пакс Джоли-Питт получил травму головы и был госпитализирован после того, как врезался на своем электровелосипеде в автомобиль на одной из улиц Лос-Анджелеса. По информации журналистов, 20-летний наследник артистов нарушил правила дорожного движения и проехал на красный свет. В момент аварии на Паксе не было шлема. На место происшествия прибыли правоохранители и медики, которые доставили молодого человека в больницу, он жаловался на боль в бедре. Сейчас состояние пострадавшего стабильно.