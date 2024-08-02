«Лучшая модель 2023 года» снялась в мокром бикини

Американская супермодель южносуданского происхождения Анок Яй снялась в крошечном купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте* (соцсеть запрещена в РФ).

© @anokyai

Манекенщица, признанная лучшей моделью 2023 года, поделилась серией снимков, где позировала на фоне моря и яхт. Она предстала перед камерой в мокром белом бикини, которое состояло из вязаного топа с треугольными чашками и V-образных трусов.

Также 26-летняя знаменитость распустила волосы и повязала на голову розовый платок. Кроме того, она надела солнцезащитные очки с черными линзами и продемонстрировала серебристое украшение для пирсинга в пупке.

В декабре 2023 года сообщалось, что Анок Яй стала лучшей моделью года по версии сайта Models.com.

*соцсеть запрещена в РФ.