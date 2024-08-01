Приехавшего в Россию внука Пугачевой высмеяли в Сети

Поклонники обвинили в жадности внука певицы Аллы Пугачевой, музыканта Никиту Преснякова, вернувшегося в Москву для лечения. Некоторые зрители напомнили артисту слова знаменитой бабушки о том, что «нормальные люди» возвращаться в Россию не собираются. Другие предположили, что в эмиграции у певца закончились деньги. Ранее Telegram-канал «7 дней» сообщил, что страдающий полипами желчного пузыря Пресняков может пройти плановые обследования в Москве. По данным канала, он жаловался на высокие цены в США «буквально на все».

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Первый пошел! Кончились деньги или это просто жадность? Говорили, что Россия плохая, нормальнее сюда не возвращаются, но как петух клюнул, так побежали? Никитос, ты заодно и зубы полечи, у нас дешевле, — написала в комментариях пользовательница Ольга.



Зрительница Татьяна предположила, что Пресняков приехал в Россию продавать семейную недвижимость. Поклонница Надежда отметила, что стать мегазвездой и начать хорошо зарабатывать в США Преснякову не удалось, поэтому на дорогостоящее лечение ему не хватило.

Америка только издалека такой милой и демократичной кажется. Там с тебя за каждый чих и шприц сдерут столько, что в следующий раз болеть испугаешься. Так что зря ты, Никита сбежал, — иронично прокомментировала новость Лариса Разуваева.



Ранее стало известно, что Пресняков задолжал коммунальщикам 41 тысячу рублей. Сообщалось, что внук Пугачевой три года не платил за свое парковочное место в Варсонофьевском переулке в Москве. С октября 2019 по сентябрь 2022 года певец оставлял Lexus на парковом месте у дома, где жил в столице. В итоге у Преснякова скопился долг, после чего ГБУ «Жилищник Мещанского района» обратилось в суд. Сам артист переехал в США в 2022 году и на письма и претензии не отвечал.

В июле бабушка Преснякова по линии отца Елена заявила, что он не вернется в Россию, потому что «здесь на него набросятся». По ее словам, внук скучает по родине. Комментируя публикации СМИ о недавнем визите Никиты в РФ, она отметила, что он не прилетал. При этом она уточнила, что, несмотря на оконченную киношколу, Пресняков не собирается строить карьеру продюсера и снимать клипы.