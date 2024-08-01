Названа причина, по которой актрису Бабенко лишили водительских прав

Измайловский суд Москвы лишил водительских прав на 1,5 года актрису Алену Бабенко, звезду фильма «Водитель для Веры», из-за отказа пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Юристы отметили, что артистка признана виновной по статье КоАП РФ о невыполнении водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В пресс-службе уточнили, что суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что Алена Бабенко стала новой ведущей программы «Жди меня». 51-летняя артистка сменила другую актрису — Татьяну Арнтгольц, которая вела передачу пять лет.

Кроме работы на телевидении у Бабенко есть роли в театре, а также она регулярно снимается в кино. В частности, в настоящее время она занята в сериале «Молодежка. Студенты».