Сын российского сенатора разругался с семьей из-за невесты-порнозвезды

Владислав Тюльпанов, сын покойного сенатора Вадима Тюльпанова (1964-2017), рассказал «Комсомольской правде», что в его семье разразился грандиозный скандал после его объявления о свадьбе с «порнозвездой».

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По данным газеты, два года назад молодой человек познакомился с певицей и эротической фотомоделью Катей Самбукой (настоящее имя — Екатерина Долгова).

В прошлом звезда была замужем за режиссером фильмов для взрослых Бобом Джеком, отметили журналисты. В порнографических лентах не снималась, но СМИ из-за бывшего супруга все же называют ее «порнозвездой».

Летом 2024 года 19-летний Владислав и его 32-летняя избранница запланировали сыграть свадьбу, но им помешал вспыхнувший в семье Тюльпанова скандал: мама и сестра наотрез отказались принимать Катю Самбуку.

«Произошел большой конфликт с семьей из-за наших с Катей отношений. Я поругался с мамой и сестрой, они против того, что мы вместе. И сейчас торжество откладывается на осень», — уточнил Владислав.



По его словам, свадьба все же состоится, предположительно, в одном из ресторанов Москвы. Платье невесты, добавил он, будет белым, но без фаты, а он ограничится классическим костюмом и белой рубашкой.