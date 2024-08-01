Лазарева* заявила, что Запад вызволял бы ее из российской тюрьмы

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на терриитории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировала обмен заключенными между Россией и Западом. Артистка заявила, что Запад вызволял бы ее из российской тюрьмы.

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«Была бы я в России, может и меня бы сейчас обменивали… Но слава Богу, что отпустили 24 человека», - поделилась Лазарева* в своем Telegram-канале «Лазарева тут».



Также ведущая рассказала, что 1 августа Мосгорсуд оставил в силе решение о ее заочном аресте. Адвокаты Лазаревой* ждут окончания дела, «чтобы потом перед судом сформировать позицию» по нему.

Ранее писатель Евгений Додолев, известный как автор книг о композиторе Александре Градском, заявил, что Лазарева* «влипла» из-за политика Бориса Немцова.

В середине июля телеведущая анонсировала благотворительный вечер в Литве. Билеты на мероприятие стоят до 80 евро. Ведущая заявляла, что вырученные средства направит в поддержку Украины.

*признана иноагентом на терриитории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга