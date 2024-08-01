Глюкоза объяснила, почему удалила посты в блоге

Глюкоза объяснила, что удалила посты из блога из-за работы над музыкой.

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Наталья Ионова снова вышла на связь после своего скандального выступления в Красноярске.

На этот раз она удалила из социальной сети все посты и фотографии. Такой резкое решение обновить блог не только удивило, но и даже немного напугало подписчиков. Однако сама Наталья успокоила поклонников, заявив, что просто ищет себя в музыке.

«Привет, это Глюкоза. Работаю над музыкой. Пробую новое, снова, ищу. Спасибо, что вы рядом…», — заявила исполнительница хита «Невеста».



Напомним, что артистка уже объяснила свое неадекватное поведение на концерте приемом антидепрессантов, которые выписал ей специалист против борьбы с паническими атаками, появившимися после смерти бабушки. Однако недавно близкие Натальи заявили о желании вылечить Наталью. Они уже подбирают специальное место, которое подошло бы Глюкозе и где ее смогли бы вылечить от зависимости.

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