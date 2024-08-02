Карди Би одновременно объявила о разводе и беременности

Американская рэперша Карди Би одновременно объявила о разводе и третьей беременности. Соответствующую публикацию она выложила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Хип-хоп исполнительница опубликовала фото, на котором заметен округлившийся живот. Ребенок станет для Карди Би третьим по счету. Певица также воспитывает дочь и сына от рэпера Offset.

«С каждым концом приходит новое начало! Я так благодарна, что провела этот сезон с тобой. Ты принес мне так много любви, жизни и, самое главное, возродил мою силу», — подписала Карди Би серию снимков.



В тот же день представитель рэперши подтвердил СМИ информацию о разводе исполнительницы с Offset.

Ранее Карди Би прогулялась с сыном в коляске за сотни тысяч рублей. Певицу сфотографировали с коляской люксового бренда Dior с монограммой марки, стоимость которой составляет 4900 долларов.