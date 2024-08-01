Кушанашвили вышел на работу после новостей об онкологии

Журналист Отар Кушанашвили в скором времени снова появится в кадре. Все дело в том, что он снова приступил к работе над проектами, которая приостановилась из-за рака кишечника. Шоумен заявил о возращении Telegram-каналу Звездач.

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Кушанашвили не намерен сдаваться несмотря на то, что у него пренеприятнейшая болезнь. Ради софитов, по словам журналиста, он вернулся на съемочную площадку. Кроме того, Отар вспомнил всех тех, кто оказал ему помощь в борьбе с раком.

«Ради софитов я вернулся на площадку. Ради того, чтобы сказать и врачам, и волонтерам, и медсестрам, и медбратьям, все людям, Николая Баскову в первую очередь, огромное спасибо», — заявил Кушанашвили.



Ранее известный журналист подробно рассказал, как перенес начало химиотерапии. По словам Отара, его не беспокоит тошнота. Больше всего шоумен страдает от бессоницы.