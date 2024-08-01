В возрасте 62 лет умер гитарист группы «СерьГа» Сергей Левитин. Причина смерти не называется.

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Об уходе музыканта из жизни сообщил 78.ru со ссылкой на артиста Игоря Сукачева. Он напомнил, что Левитин стоял у истоков коллективов «СерьГа» и «Мордор», был гитаристом «Ва-банка».

«Светлая память», - написал Сукачев.



О смерти музыканта также сообщили представители группы «Мордор». Они написали: «Страшное горе… Ушел наш соратник и друг, один из создателей группы «Мордор», наше музыкальное сердце… Сергей Левитин. Нет слов».

Левитин также известен как автор песен «Озеро», «Теплей».

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