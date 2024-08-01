Паулс рассказал о грубости и хамстве Пугачевой

Известный композитор Раймонд Паулс жестко высказался об уехавшей из России певице Алле Пугачевой. В интервью латвийскому радио он возмутился тому, что у исполнительницы всегда были слишком завышенные требования.

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По его словам, Пугачева — самая капризная эстрадная певица в РФ.

— Она была грубой. Кто-то не включил микрофон, по всему залу звучали маты, и потом «ты уволен», – рассказал Паулс.



Он добавил, что к нему у Пугачевой было другое отношение. Известный хит «Миллион алых роз» она сначала не хотела петь, заявляя, что он ей не подходит. Паулс подчеркнул, что никогда не требовал машину к частному самолеты и не выставлял райдеров с безумными требованиями, передает «МК».

Ранее телеведущая Ирина Ортман назвала Аллу Пугачеву «хорошей ресторанной певицей» и заявила, что никогда не понимала, почему артистка носит статус Примадонны российской эстрады.

В рамках интервью с журналистом Марком-Анатолием Эйном Пугачева назвала условие ее возвращения на сцену.

В феврале Паулс вспоминал, как к нему «подлизывалась» Алла Пугачева. По словам композитора, она настолько серьезно конфликтовала, что он переставал с ней общаться.

Незадолго до этого с новой силой разгорелся конфликт между певицей Лаймой Вайкуле и композитором Раймондом Паулсом. Причиной тому стали обвинения артистки в адрес своего коллеги, с которым она работала долгие годы. Поэт Илья Резник встал на сторону своего латвийского друга и заявил о неблагодарности Вайкуле, отметив, что ее создали назло Пугачевой.