Левкин раскрыл свое отношение к покинувшим страну звездам

Владимир Левкин, популярный певец и бывший солист группы «На-На», в интервью газете «Московский комсомолец» заявил, что «каждый россиянин должен делать все для победы» в СВО.

Артист заметил, что чем дальше, тем сильнее не понимает своих коллег, которые уехали и высказываются негативно в адрес России и СВО.

«Это недопустимо. Излишни вообще какие-то комментарии по этому поводу. Военные присягают своей стране, а обычные люди должны быть просто патриотами, любить, помогать, беречь свою страну. И в сложной ситуации, наоборот, сплотиться», — заметил Левкин.



Музыкант отметил, что недавно побывал в военном госпитале имени Бурденко, где находятся на реабилитации участники спецоперации. Он добавил, что поехал туда с тем, чтобы поддержать дух солдат, поклониться им, поблагодарить за отвагу и доблесть.

«Каждый россиянин должен делать все для победы! Направить разные ресурсы для общего дела. И, конечно, каждый должен делать то, что у него очень хорошо получается. У меня, к примеру, петь. Поэтому я поехал», — подчеркнул Левкин.



По его словам, лица участников СВО «невозможно забыть».