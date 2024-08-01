Широкоплечий брутальный мужчина: любящий кричащие цвета Милохин сменил образ до неузнаваемости
До своего отъезда из России Даня Милохин всегда любил подурачиться и демонстрировал праздный образ жизни, благодаря которому его обожало молодое поколение. Парень наряжался в самые яркие цвета, сочетал несочетаемое, постоянно красился и удивлял свою аудиторию нестандартными луками, создавая тренды. Взрослая аудитория относилась к блогеру скептически, считая, что его блог должен содержать хотя бы минимум образовательного контента и быть полезным для подрастающего поколения, которое черпает установки и ценности из социальных сетей.
Но Милохин базировался на релаксирующем контенте, стиле и развлечениях. На днях парень решил представить миру совсем другого себя. Сделал новую стрижку, выбрал классические цвета в одежде, а также покрасил волосы в естественный оттенок. Общественность признает, что такой образ подходит 22-летнему блогеру куда больше. Придает ему серьезности и осмысленности.
«Впервые заметила, что у Дани широкие плечи и крутая фигура. Под этими детскими толстовками не было видно«, «Брутально, мне нравится. Надеюсь, он теперь будет ходить так всегда. Тогда и люди к нему начнут подтягиваться серьезные», «Мальчик вырос? Теперь не будет контента для младших школьников», — комментируют его смену имиджа девушки.