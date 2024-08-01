Милохин сменил образ до неузнаваемости

До своего отъезда из России Даня Милохин всегда любил подурачиться и демонстрировал праздный образ жизни, благодаря которому его обожало молодое поколение. Парень наряжался в самые яркие цвета, сочетал несочетаемое, постоянно красился и удивлял свою аудиторию нестандартными луками, создавая тренды. Взрослая аудитория относилась к блогеру скептически, считая, что его блог должен содержать хотя бы минимум образовательного контента и быть полезным для подрастающего поколения, которое черпает установки и ценности из социальных сетей.

© Popcake.tv

© Popcake.tv

Но Милохин базировался на релаксирующем контенте, стиле и развлечениях. На днях парень решил представить миру совсем другого себя. Сделал новую стрижку, выбрал классические цвета в одежде, а также покрасил волосы в естественный оттенок. Общественность признает, что такой образ подходит 22-летнему блогеру куда больше. Придает ему серьезности и осмысленности.