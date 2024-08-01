В Звуке появились музыкальные подборки для гастрофестиваля Set-o-Mania

Ресторанный дом Maison Dellos создал плейлисты для своего гастрономического фестиваля Set-o-Mania, который проходит в течение всего августа в семи столичных ресторанах: «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Шануар», «Матрешка», «Казбек», «Бочка» и «Шинок». Подборки можно послушать эксклюзивно в HiFi-стриминге Звук, чтобы насладиться послевкусием фестивальных сетов.

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В рамках фестиваля блюда объединены общей темой «Сила звука, сила мысли», которая наиболее ярко проявляется в спорте. В «Турандот» фантазируют на тему гольфа: там можно попробовать салат «Гольф-шар» или десерт «19 лунка». В «Шануар» вспоминают яркие страницы самого модного этим летом вида спорта — тенниса. Шеф «Матрешки» обращается к народным видам спорта, среди которых лапта, городки и русский бильярд. А источник вдохновения для сета в «Бочке» — баскетбол: если заказать два разных сета, можно сравнить «Бросок Белова» и «Обед Джордана».

Гостей ждет комплимент к каждому сету в виде коктейля. Стоимость любого сета — 2500 рублей.

Все гости, которые закажут фестивальный сет в одном из ресторанов, в подарок получат подписку «СберПрайм» на месяц с полным доступом к Звуку. Все плейлисты Set-o-Mania можно послушать здесь.