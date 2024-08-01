Певец Шарлот рассказал о времяпрепровождении в заключении

Певец Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о своем времяпрепровождении в СИЗО. Его слова приводит RTVI.

По словам артиста, в самом начале, примерно за 40 суток, он сочинил комедию в стихах «Мое раскаяние».

«В общей сложности в камерах пожил примерно с шестьюдесятью арестантами. Контактировал при перемещениях еще с парой сотен», — рассказал он.



Исполнитель отметил, что он у всех вызывает интерес, уточнив при этом, что встречалось и негативное отношение.

«По большей части меня поддерживают, сидельцы относятся с уважением. Кто-то берет автографы, кто-то угощает по мелочи», — поведал певец.



Он также добавил, что предпочитает проводить время за чтением, уборкой или игрой в шахматы.

Ранее Шарлот высказался об анонсе гастрольного тура по России, который появился на его странице в соцсетях.