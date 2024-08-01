Суд проверит завещание, по которому Степаненко досталась квартира в центре Сочи

Завещание Натальи Маголы – подруги юмористки Елены Степаненко – проверят эксперты. Суд назначил экспертизу документа, по которому звезде, в частности, досталась огромная квартира в центре Сочи.

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Об этом сообщает сайт Kp.ru.

Последнее заседание состоялось в Хамовническом суде в конце июня. Суд рассмотрел ходатайство и назначил экспертизу завещания. Документ проверят на подлинность, а также установят, насколько добросовестно в данном случае выполнял работу нотариус. После получения экспертизы состоится новое заседание.

Истцы по делу – семья Маголы. Перед смертью 50-летняя дизайнер интерьеров составила завещание, по которому часть имущества оставила Степаненко, а не родителям и сестре. Сестра рассказала, что суды длятся год, а «Степаненко не хочет ничего отдавать». Родственники уверены, что Магола писала завещание, «находясь не в своем уме».

Помимо Степаненко, ответчиками по иску проходят брат гражданского мужа Маголы и сын второго супруга. Первому достался дом на Рублевке, второму – дом на Николиной горе, иномарка, гараж, земля.

Сестра говорит: «Мы бы отдали богатства Наташи церкви, но не совершенно чужим нам людям».

Ранее бывший муж Степаненко Евгений Петросян звонил семье умершей и назвал Елену «ведьмой натуральной».