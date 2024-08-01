Кети Топурия родила дочь и раскрыла ее имя

Российская певица Кети Топурия стала многодетной матерью. Она публично сообщила эту новость и опубликовала фото младенца в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

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31.07.2024. Николь, — написала артистка.



Топурия сообщила о беременности в феврале. С появлением на свет дочери Кети поздравили и поклонники, и друзья-артисты — певицы Наталья Подольская, Ани Лорак, Полина Гагарина и многие другие.

Топурия родила дочь от своего мужа, бизнесмена Льва Деньгова. Для пары этот ребенок стал вторым, супруги также растят сына Адама — он появился на свет в начале 2021 года. В 2015 году певица родила дочь Оливию от первого мужа — бизнесмена Льва Гейхмана. Первые роды артистки прошли за рубежом.

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