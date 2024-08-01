Певица Алла Пугачева может вернуться на сцену, но позволит себе только единичные выступления, предположил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Эксперт отметил, что артистка с высокой долей вероятности не сможет набраться сил на глобальные туры в силу возраста.

Вместе с тем, исполнительница может организовать юбилейный концерт, либо время от времени выступать на тех или иных площадках, пояснил Бабичев.

По его мнению, певица также может позвать друзей, коллег, спеть дуэтом с кем-то из звезд.

Продюсер подчеркнул, что прежнюю, «ту самую Пугачеву», мы уже никогда не услышим — ее голос необратимо изменился в последние годы.