Певица Маша Шейх решила избавиться от дорогой иномарки

Певица Маша Шейх продает свою BMW X5 более чем за 9 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Причина, по которой Шейх решила избавиться от дорогой иномарки, неизвестна. Исполнительница уточняет, что машина в идеальном состоянии, на ней все еще сохранилась пленка, однако есть небольшой пробег.

Канал нашел аналогичный автомобиль на одной из площадок по продаже транспортных средств. За BMW X5 2021 года выпуска продавец просит 9,5 млн рублей.

Ранее Шейх выпустила новый клип на трек «Мама, я танцую 2.0». Его режиссером стала Мари Аянян, а съемки проходили в подмосковном парк-отеле «Морозовка». Роли в нем исполнили журналистка Алена Жигалова, актриса Илона Гайшун, телеведущая Наталья Зубарева и другие знаменитости.