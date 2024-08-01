Артемий Лебедев назвал исполнителя Shaman красавчиком

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев поделился своим мнением о Ярославе Дронове, более известном как Shaman, и о его митинг-концерте, который прошел на у американского посольства в Москве. Об этом дизайнер рассказал в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на YouTube.

«Обычная кринжовая история» — охарактеризовал Лебедев митинг-концерт музыканта у посольства США, который Shaman организовал в качестве ответа на удаление его YouTube-канала и блокировку других отечественных исполнителей на видеохостинге. По словам дизайнера, собираться у любого посольства с сообщением — «не его способ времяпрепровождения».

При этом самого Дронова дизайнер охарактеризовал словом «красавчик», объяснив это тем, что Shaman — артист, задача которого собирать публику, привлекать внимание, собирать лайки, играть концерты.

«Shaman не первый день пытался найти какой-то подход к публике, и тут ему повезло с песней «Я — русский». Не самая сложная песня, не самые сложные слова, но людям даже вот такая простая вещь оказалась нужна», — заявил Лебедев.



Дизайнер также признался, что несмотря на свое положительное отношение к Дронову, он не является фанатом его творчества.

19 июля Ярослав Дронов провел митинг-концерт у американского посольства в Москве в ответ на блокировку YouTube-аккаунтов российских знаменитостей. Напротив посольства установили сцену и экран, на месте дежурили сотрудники полиции. К вечеру у здания собрались люди в одежде с символикой певца, российскими флагами и георгиевскими лентами.